Rektör Polat, Muş Tanıtım Platformunun canlı yayın konuğu olacak

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Muş Tanıtım Platformunun düzenleyeceği “Ayın Konuğu” programının konuğu olacak.

MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, moderatörlüğünü Fırat Aykan’ın yapacağı “Ayın Konuğu” programına bugün misafir oluyor. Muş Tanıtım Platformunun sosyal medya hesapları üzerinden yapacağı canlı yayında 19.30’da kamera karşısına geçecek olan Rektör Polat, eğitim üzerine hasbihal gerçekleştirerek, izleyicilerin de sorularını cevaplayacak.