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Polisten tütün kaçakçılığı operasyonu
Muş’ta internet üzerinden tütün kaçakçılığı ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda tütün mamulleri ele geçirildi.
MUŞ 18.12.2020, 20:21
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Muş’ta internet üzerinden tütün kaçakçılığı ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda tütün mamulleri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce tütün kaçakçılığı suçu kapsamında, internet üzerinden nargile tütünü ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda; 17 kilo 400 gram kıyılmış tütün, 145 kilo 700 gram gliserin, 103 kilo 300 gram aromalı şerbet, 52 kilogram nargile tütünü, 2 kilogram kuru tütün yaprağı, 2 kilo 800 gram toz koruyucu gıda boyası, 2 kilo 920 gram aromalı şurup, 2 terazi, 1 poşet kilitleme cihazı, 50 şeffaf poşet, 21 boş nargile kutusu olmak üzere nargile tütünü yapımında kullanılan ürünlerin ele geçirildiği kaydedildi.Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.
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