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Polis ve esnaf el ele terör örgütü PKK’nın kış üslenmesine darbe vuruyor

MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN KIŞ ÜSLENMESİNE KARŞI ÇALIŞMA BAŞLATARAK KENTTEKİ ESNAFLARI KAPI KAPI GEZİP ALINACAK TOPLU YAŞAM MALZEMELERİ KONUSUNDA ONLARA BİLGİLENDİRMELERDE BULUNDU.

MUŞ 31.08.2020, 16:54
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Polis ve esnaf el ele terör örgütü PKK’nın kış üslenmesine darbe vuruyor

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın kış üslenmesine karşı çalışma başlatarak kentteki esnafı kapı kapı gezip alınacak toplu yaşam malzemeleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

Muş Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünde görevli polisler, terör örgütü PKK’nın kış üslenmesini engellemek için esnafla el ele vererek terör örgütüne bir darbe daha vurmaya hazırlanıyor. Kış mevsimini sığınakta geçirmeye hazırlanan ve özellikle yaşam malzemesi temini arayışına geçen terör örgütlerinin önünü kesmek için çalışmalarını hızlandıran TEM ekipleri, kentteki kuru gıda, manav, kuyumcu, tüpçü ve ayakkabıcı esnafını gezerek bilgilendirme yaptı.

Esnafa gerekli tebliğleri yapan polis, şüpheli mal alımları yapan şahısları da 155 polis ve ilgili TEM numaralarını arayarak bildirmelerini istedi. Uygulamadan memnun olan esnaf, polisle birlikte hareket edeceklerini ve çalışmanın son derece memnuniyet verici olduğunu ifade ettiler.

Yapılan çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan TEM Şube Müdürlüğü komiseri, Muş Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olarak bölücü terör örgütü PKK’nın kış üslenmesi hazırlığında olduğuyla ilgili şubede bilgilerin mevcut olduğunu söyledi. Bölücü terör örgütünün kış üslenme hazırlığında yüklü miktarda gıda ve yaşam malzemesi temin etme arayışı içerisinde olduğunu anlatan komiser, “Yüklü miktarda döviz bozdurma arayışı içerisinde olduğu, yine yüklü miktarda tüp ve ayakkabı malzemeleri arayışı içinde olduğuyla ilgili esnafımızı bilgilendirdik. Esnafımıza şüphelendikleri yüklü miktarda alışveriş yapan şahısları 155 ve şubemizin ilgili numaralarını arayarak bildirmelerini istedik. Esnafımızdan da bu yönde olumlu bir karşılık aldık. Esnafımızla birlikte bölücü terör örgütünün kış üslenme hazırlığıyla ilgili arayış içinde olduğu malzemeleri el ele vererek inşallah temin etmelerinin önüne geçeceğiz. Çalışmamız gayet verimli geçti” dedi.

“Muş esnafımızla birlikte bu malzemeleri temin etmelerini önleyeceğiz”

Bölücü terör örgütüne gerek şehir yapılanmasında gerekse kırsal yapılanmada öldürücü darbeler vurulduğunu anlatan TEM ekip komiseri, “Kendilerinin kışın üstlenmede de yaşam malzemelerini engelleyerek, kışın barınakta da barınmalarını inşallah engelleyeceğiz. Yazın nasıl kırsalda mücadele ediliyorsa, kışında sığınaklarında aynı şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Bulunduğumuz coğrafyanın kış şartları uzun ve sert geçmekte. Buna karşı bölücü terör örgütü kendisine sığınak arayışı içerisinde. Buldukları sığınaklarda da 6 ya da 8 ay barınmaktadırlar. Bu uzun süreçte kendilerine bazı malzemeler gerekiyor hayatlarını devam ettirmeleri için. Bizde Muş esnafımızla birlikte bu malzemeleri temin etmelerini önleyeceğiz” diye konuştu.

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