(Özel) Muş’taki okullar “Mobil Temizlik Ekibiyle” temizleniyor

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan “Mobil Temizlik”, “Mobil Onarım” ve “Mobil Dezenfekte” ekipleri, okulların tüm bakım ve temizlik işlerini yapıyor.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencileri korona virüsten korumak amacıyla mobil ekipler oluşturdu. Oluşturulan ekiplerde yer alan temizlik personelleri, kendilerine tahsis edilen araçla ihtiyaç duyulan okulları tek tek gezerek detaylı temizlik yapıyor. Okula gelen ekipler; lavabo, öğretmenler odası, sınıf, korkuluk, pencere ve koridorları deterjan ile yıkadıktan sonra dezenfekte ediyor.

Okullarda korona virüs vakası yaşanmaması için mobil temizlik ekibiyle önlem alan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Mobil temizlik ekibinin ülkede ve Muş’ta ilk defa kendi girişimleri sonucu oluşturulan bir proje olduğunu kaydeden Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, “İhtiyaç duyulan okullarımızın temizlik işlerine yardımcı olmak anlamında ekibimiz araç ve gereçleriyle birlikte istenildiği zaman gidip, oradaki eğitim öğretim ortamlarını daha hijyen hale getirmek için çaba sarf etmektedir. Bizlerde bu ekibe katkı sunmaktayız” dedi.

Pandemiden dolayı okulları daha hijyen hale nasıl getirebilecekleri çabası içerisinde olduklarını anlatan Kıvanç, “Böyle bir proje aklıma geldi. Bu projeyi de arkadaşlarla birlikte daha iyi hale getirmek için çaba sarf ettik. Araçlarımızın bir tanesini mobil ekibimize uyarlayarak tahsis ettik. Pandemiden etkilenen öğrenci sayımız hemen hemen yok denecek kadar az. Eğer biz bu ekibimizle katkı sunmamış olsaydık bu sayı artabilirdi. Bütün temizlik malzemelerimizle okulu temiz hale getirip daha sonra ayrılıyoruz. Okula ilk önce temizlik ekibimiz giriyor ve her tarafı temizledikten sonra dezenfekte ekibi daha sonra okulu ilaçlıyor” ifadelerini kullandı.

Mobil temizlik ekibi olarak okullara temizlik yapmaya geldiğini belirten personel Habibe Ay ise pandemi sürecinde çocuklara hijyen bir ortam hazırlamak için çalıştıklarını ifade etti. Temizlik çalışmasının ardından dezenfektan ekibinin ilaçlama yaptığını vurgulayan Ay, “Lavaboları, sınıfları, çocukların en çok kullandığı yerleri özellikle temizliyoruz. Buraları hijyenik bir hale getiriyoruz” diye konuştu.