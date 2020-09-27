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(Özel) Muş’ta kışlık konserve hazırlığı

MUŞ’TA KIŞLIK KONSERVE HAZIRLIĞI BAŞLADI

MUŞ 27.09.2020, 12:15
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(Özel) Muş’ta kışlık konserve hazırlığı

Muş’taki köylerde yaşayan vatandaşlar, kazanlarda pişirdikleri sebzeleri konserve yaparak kış hazırlıklarına başladı.

Merkeze bağlı Güzeltepe köyünde kış hazırlıklarına başlandı. Kendi bahçelerinde ürettikleri sebzeleri toplayan vatandaşlar; menemen, güveç ve türlü çeşitleriyle konserveye dönüştürüyor. Evlerinin önünde kurulan kazanlarda pişirilen sebzeler, konserve şişelerine doldurularak dolaplarda muhafaza altına alınarak kış mevsiminde tüketiliyor.

Kış için konserve yaptıklarını anlatan kadınlardan Resmigül Sönmez, kış mevsiminde sebze fiyatlarının pahalı olduğunu ve bu nedenle sebze alamadıklarını söyledi.

Annesi hasta olduğu için kardeşiyle birlikte konserve tuttuğunu ifade eden vatandaşlardan İdris Karakaya ise kış mevsiminde sebze fiyatlarının çok yüksek olduğu için konserve tuttuklarını belirtti. Kış hazırlıklarına başladıklarını aktaran Karakaya, “Üç çeşit konserve tutuyoruz. Bunlar yemeklik şekilde fasulye, menemen ve güveç. 3-4 ay sonra bu konserveleri tüketmeye başlayacağız. 7 kişilik bir hane olduğumuz için 50 konserve tutuyoruz” dedi.

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