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(Özel) Muş’ta hasadı yapılan kışlık balkabağı çiftçinin geçim kaynağı oldu
MUŞ’TA ÇİFTÇİLİK YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLAYAN VATANDAŞLAR, İLKBAHAR MEVSİMİNDE EKİMİNİ YAPTIĞI KIŞLIK BALKABAĞI HASADINI YAPTI.
MUŞ 04.11.2020, 09:40
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Muş’ta çiftçilik yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, ilkbahar mevsiminde ekimini yaptığı kışlık balkabağının hasadını yaptı.
Merkeze bağlı Üçdere köyünde kabak hasadına başlandı. 10 dönüm alanda kışlık balkabağı eken Maşallah Yıldırak, hasadını yaptığı kabakları kendi imkanları ile market ve manavlara pazarlıyor. Tarladaki son hasadı yapan Maşallah Yıldırak, bu yıl 10 dönüm alanda kışlık kabak ekimi yaptığını ve hasadın sona erdiğini söyledi. Kabak veriminin iyi olduğunu anlatan Yıldırak, “25 ton ürün aldım. Bazı kabakları markete, manava verirken bir kısmını da kendim satıyorum. Altı aydır bu ürünle uğraşıyorum” dedi.
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