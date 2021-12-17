Öğrencilere kaynak kitap desteği

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Feyzi Akkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine kaynak kitap desteği yapıldı.

Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı yönetimi tarafından Malazgirt ilçesinde bulunan Feyzi Akkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 12. sınıf öğrencilerine AYT ve TYT sınavlarına hazırlık için kitap ve kırtasiye malzemesi desteği verildi. Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Tümen Dinçkök ve Aslı Tümen, Vakıf Başkanı Feyzi Akkaya tarafından 1991 yılında yaptırılan okuldaki öğrencileri unutmadılar.

Vakıf tarafından gönderilen kaynak kitaplar ve kırtasiye malzemeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya’nın katıldığı törenle öğrencilere dağıtıldı. Feyzi Akkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ferdi Yağcı ve okul yönetimi, kaynak kitap ve kırtasiye destekleri için Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Tümen Dinçkök ve Aslı Tümen’e teşekkür ettiler.