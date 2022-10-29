Muş’un ilçelerinde Cumhuriyet bayramı

Muş’un Varto ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Muş Vali Yardımcısı Hasan Taş, tarafından Varto Kaymakamlığı’nda tebriklerin kabul edilmesinin ardından, Kültür Merkezi Konferans salonunda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından bir konuşma Muş Vali Yardımcısı Hasan Taş, "Devletimizin kurulduğu gün olan 29 Ekim 1923 şüphesiz binlerce yıllık şanlı tarihimizin en kudretli günlerinden biridir. Bu gün 99. yıl dönümünü gururla ve coşkuyla kutluyoruz. Bu anlamlı gün vesilesi ile özellikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla yad ediyorum. Millet olarak yeniden dilişimizin simgesi olan Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Daim olsun, ilelebet yaşasın. 29 Ekim 1923 ten beri gücünü milletten alan cumhuriyetimiz Aziz milletimizin tabiatına ve geleneklerine en uygun yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan, erdemli insanlar yetiştiren yeni ve sağlam esasları ila Türk milletini istikbal yolunda hızla ilerleten halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan birlik ve beraberlikten bağımsızlık ve hürriyetten asla taviz vermeyen bir yönetim şeklidir. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarının bizlere bu toprağı vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Hürriyet Ortaokulu müdürlüğü tarafından hazırlanan programda okunan şiirler ve türküler ile tiyatro gösterisinin ardından değişik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Suna Bal Eşmeli, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Eyüp Özkok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, gaziler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

(FÇ-ŞAK-Y)

HMN

- Bulanık’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

(Fotoğraflı)

Faruk Güneş

MUŞ (İHA) - Muş’un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Bulanık Kapalı Spor Salonunda başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından devam etti. Programda konuşan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, “Binlerce yıllık geçmişi olan; parçalanmak, yakılmak ve yıkılmak istenen medeniyetimizin yeniden küllerinden doğarak, milli mücadele sonrası Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize eşsiz bir armağanı olan Cumhuriyetimizin ilanının 99. yılını birlikte kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Tarihinin her sayfası şan ve şerefle dolu olan bu devleti kurmak elbette ki kolay olmamıştır. Bu devleti; alnına kına yakarak, çocuğunu cepheye gönderen analar kurdu. Okuluna, sınıfına, gençliğine yüz çevirip, vatan için düşman üzerine atılan gençler kurdu. Ben aç kalayım yeter ki kahramanlarımız doysun diye buğdayını, ekmeğini, yağını askere gönderen çiftçiler kurdu. Fikri, düşüncesi, etnik kimliği, mezhebi. Hiçbir bir ayrım gözetmeden, vatan için bir olanlar, birlik olanlar kurdu. Darlık içindeydiler. Zorluk, yokluk içindeydiler. Lakin inançlarını kaybetmediler. İnandılar ve dünyanın en büyük ordularını yendiler. İmkânsızlıklar içinde bize vatandaşı duyduğumuz bir devlet, bir Cumhuriyet hediye ettiler” dedi.

Öğrencilere seslenen Kaymakam Ocak, “Sevgili gençler ve kıymetli öğrenciler; sizler, Atatürk’ün deyimiyle "geleceğin ümidi, ışıklı çiçeklerisiniz. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün "Bu eseri onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak" sözleri ile işaret ettiği ve Cumhuriyeti emanet ettiği gençler sizlersiniz. Taşıdığınız bu emanetin ağırlığı ve sorumluluğunun bilincinde olduğunuza inanıyor ve güveniyoruz. Unutmayınız ki, geleceğimize yön verecek sizlersiniz. Bu ülke, sizlerin çabası ile dünyadaki saygın yerini alacaktır. Sizlerden tek isteğim, aklınızı kiraya vermeyin. Kendi doğrunuzu ve kendi ilkenizi kendiniz belirleyin. Türkiye Cumhuriyeti, önünde uzanan aydınlık yolda, emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, benimsediği evrensel ilkeleri muhafaza ederek, uygar dünyanın onurlu bir üyesi olmak için verdiği kararlı mücadeleyi sürdürecektir. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan, devlet, bayrak ve demokrasi uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahramanlıkları ile her zaman gurur duyduğumuz gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz” diye konuştu.

Tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafında hediyelerin verilmesi ve şiirlerinin okunması ile sona erdi.

Kutlama programına Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

(FG-ŞAK-Y)

HMN

- Malazgirt’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

(Fotoğraflı)

Sami Demir

MUŞ (İHA) - Muş’un Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Muş’un Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü törenle kutlandı. Dün Cumhuriyet Meydanı’nda çelek koyma töreni ile başlayan tören, bugün de çeşitli etkinliklerle devam etti. 29 Ekim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü törenleri kutlamaları Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram’ın makamında tebriklerin kabulü ile başlandı. Daha sonra Malazgirt Meydanında devam eden törenler öğrencilerin şiirleri ve bir birinden renkli Cumhuriyet temalı gösteriler ile devam etti. Kaymakam Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın Malazgirt halkının, öğretmen ve öğrencilerin Cumhuriyet Bayramlarını tebrik ettiler. Malazgirt Meydanında yapılan törenlerde konuşan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, “Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümü tüm kalbi duygularımla kutlarım. Vatanını ve milletini seven, işine sadakatle bağlı bireyler olarak tüm gücümüzle Cumhuriyetimiz için çalışmalıyız. Kardeşliği, birliği ve beraberliği muhafaza ederek bugüne kadar gelen milletimizin Cumhuriyet Bayramı en derin duygularımla kutlarım. Başta Sultan Alparslan ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları; vatan, devlet, bayrak ve demokrasi uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmet ile anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin Cumhuriyet bayramını en derin duygularımla kutluyorum” dedi.

Konuşmanın ardından değişik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlamalara Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Nermin Çankaya, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.