Muş’taki silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama
Muş merkez ve Bulanık ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2’isi tutuklandı.
Muş merkez ve Bulanık ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2’isi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 11-26 Ekim’de silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiği kaydedildi. Adreslerde yapılan aramalarda, el bombası, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 14 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 bin 967 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 8 tabanca, 8 tabanca şarjörü, 237 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 36 av tüfeği kartuşu ve el dürbününün ele geçirildiği ifade edildi.
Operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 4’ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.