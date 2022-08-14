Muş’ta yayla dönemini tamamlayan besiciler dönüşe geçti

Türkiye’nin önemli hayvan yetiştiriciliği merkezlerinden Muş’ta ilkbahar mevsimini hayvanlarıyla yüksek ve serin yaylalarda geçiren besiciler, peynir ve tereyağı üretim dönemini tamamlayarak dönüş yolculuğuna başladı.

İlkbahar mevsiminde hayvanlarını otlatmak amacıyla Kırköy beldesinden serin ve yüksek rakımlı yaylalara çıkan besiciler, yaklaşık 4 ay boyunca hayvanlarını bereketli yaylalarda besledi. Bu süreçte peynir, tereyağı, yoğurt ve diğer hayvansal ürünleri elde ederek satışını yapan besiciler, yayla sürecini tamamlayarak dönüş yolculuğuna başladı. Küçükbaş hayvanlarıyla beraber zorlu dönüşe geçen besiciler, üretime köylerinde devam edecek.

“Zorlu bir yürüyüş başladı”

Yaylada 2,5 ay kaldıktan sonra dönüşe geçtiklerini anlatan besicilerden Hüseyin Dinçer, “2,5 aydır yayladayız, dönüşe başladık. Şu anda köyümüze dönüyoruz. Zorlu bir yürüyüş başladı. Koyunlarımızı da yürüterek indiriyoruz. Bazı arkadaşlarımız bir hafta önce döndüler. Biz de yavaş yavaş dönüşe başladık” dedi.