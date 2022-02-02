Muş’ta yaralı kurda eziyet eden şahsa 10 bin TL ceza kesildi

MUŞ (İHA) – Muş’ta yaralı kurda eziyet eden ve görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan şahsa 10 bin TL ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bir şahsın sosyal medya hesabından yaralı bir kurt ve buna ilişkin eziyet görüntülerini içeren paylaşımıyla ilgili olarak bilgilendirme yapılması ihtiyacının hasıl olduğu belirtildi. Malazgirt ilçesinde ikamet ettiği tespit edilen şahsa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 10 TL idari yaptırım uygulandığı kaydedilen açıklamada, “Ayrıca konu adli yönden Malazgirt Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiştir. Şahıs hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.