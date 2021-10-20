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Muş’ta uyuşturucuya karşı ’Gençliğine iyi bak’ çalıştayı yapıldı

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından yürütülmekte olan ‘Gençliğine iyi bak’ projesinin çalıştayı gerçekleştirildi.

MUŞ 20.10.2021, 15:15
Muş’ta uyuşturucuya karşı ’Gençliğine iyi bak’ çalıştayı yapıldı

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından yürütülmekte olan ‘Gençliğine iyi bak’ projesinin çalıştayı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından yürütülen ‘Gençliğine iyi bak’ projesi, bu kez muhtar ve imamlara anlatıldı. Gençler ve çocukların uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak tutulmasının hedeflendiği çalıştayda muhtar ve imalara bilgi veren Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkan Yardımcısı ve Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Felsefe Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Kantarcı Bingöl, “geçtiğimiz aylarda kentte mahalle mahalle, kapı kapı dolaşarak genç ve çocukları uyuşturucu maddeye sevk eden etkenlerin önüne geçmek için ailelerimizi bilgilendirmiştik. Bugün ise ilimizde görev yapan siz kıymetli muhtar ve imamlarımızla bir araya gelerek bilgilendirme yapmak istedik. Birlikte neler yapabiliriz, uyuşturucunun zararları nelerdir, gençlerimizi, çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz diye birlikte istişare etmek amacıyla buraya toplandık” dedi.

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