Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
MUŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN İSTİHBARI ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE BİR ARAÇ İÇERİSİNDE YAPILAN ARAMADA 556.12 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, 4 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI BİLDİRİLDİ.
Muş’ta jandarma ekipleri tarafından bir araç içerisinde yapılan aramada 556.12 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişinin gözaltına alındığı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Ağrı’dan temin edilen uyuşturucu maddenin Muş’a getirileceği bilgisine ulaşıldı. Bu bilgiler üzerine 9 Eylül 2020 günü saat 14.00 sıralarında KOM Şube Müdürlüğü, Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte merkez Çukurbağ köyü mevkii havaalanı yolu üzerinde durdurulan 41 BK plakalı araçta rama yapıldı. Uyuşturucu madde arama köpeği ‘Caka’ ile yapılan aramada 4 şüpheli şahıs ile birlikte 556.12 gram Metamfetamin maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 155 TL para ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli şahsın gözaltına alındı” denildi.
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