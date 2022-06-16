Muş’ta UMKE’ye yeni katılacak personellere temel eğitim kursu verildi

Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) yeni katılacak olan personellere 5 günlük kamp ve temel eğitim kursu verildi.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen kampa, Muş, Ağrı ve Van’dan ekipler katılım sağladı. Sultan Alparslan Parkı içerisinde düzenlenen kampa, UMKE’ye yeni başlayacak 25 personel ile 20 eğitmen katıldı. 5 günlük temel eğitimde; çadır kurma, temel yaşam desteği, zor durumlarda geçici hava yolu yönetimi, omurga stabilizasyonu, taşıma teknikleri, travmalı hastalara yaklaşım, afet ve zor doğa şartlarında yaya ulaşımı bilgileri anlatıldı. Teorik ve pratik eğitimlerin sonunda başarılı olan personellere Muş İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu tarafından sertifikaları takdim edildi.