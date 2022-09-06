Muş’ta TYP kuraları çekildi

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda Toplum Yararına Program bünyesinde istihdam edilecek 410 temizlik işçisi kura çekimiyle belirlendi.

Spor Lisesi salonunda düzenlenen kura çekimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, bu yıl için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Muş’a vermiş olduğu TYP çalışanlarının sayısının 410 kişi olduğunu belirterek, “Kuraları çekilen 410 kişi, uygun olan okullara dağılımı yapılacak. Kura sonucunda inşallah pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte görevlerinin başında olacaklar. Umarın daha iyi, daha hijyenik ve daha temiz bir eğitim öğretim ortamında öğrencilerimiz eğitim faaliyetlerine sürdüreceklerdir. Öğrenci ve okul sayılarımıza bakılarak düzenlenmeler yapıldı. Her ilçenin okul sayısına göre dağılımlar yapıldı” dedi.

Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mehmet Emin Taylan ise müdürlük olarak çocukların nezih bir ortamda sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri için tahsil edilen 410 işçi için kura çekimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa Noter huzurunda kura çekimi yaptıklarını ifade eden Taylan, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da kura çekimi ile işçi alımına başladık. Burada amaç hem istihdama katkı sağlamak hem de çocuklarımıza nezih bir ortam sağlamak olacaktır. Bu 410 kişinin kuraları burada çekilecek. Her şey şeffaf, en adil şekilde gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından torbadan ilk istihdam edilecek kişinin ismi Vali Yardımcısı Hasan Taş tarafından Noter huzurunda çekildi.