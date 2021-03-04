Muş’ta tüm köy yolları ulaşıma açıldı

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 13 köy yolunun tamamı ekipler tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Etkili olan yağışla ulaşıma kapanan köy yolları, il özel idaresi ekipleri tarafından zorlu çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 234 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığını, ekiplerin hummalı çalışmasıyla köy yollarının tamamının yeniden ulaşıma açıldığını ifade etti.