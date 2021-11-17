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Muş’ta terör örgütü PKK’ya ait silah ele geçirildi
Muş’un Malazgirt ilçesinde jandarma tarafından “Eren-4 Şehit Jandarma Üsteğmen Suat İshakoğlu Operasyonu” kapsamında terör örgütü PKK’ya ait olduğu tespit edilen silah ve mühimmat ele geçirildi.
MUŞ 17.11.2021, 15:39
Muş’un Malazgirt ilçesinde jandarma tarafından “Eren-4 Şehit Jandarma Üsteğmen Suat İshakoğlu Operasyonu” kapsamında terör örgütü PKK’ya ait olduğu tespit edilen silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Muş’un Malazgirt ilçesi, Yolgözler köyü kırsalında, Eren-4 Şehit Jandarma Üsteğmen Suat İshakoğlu Operasyonu kapsamında; 17 Kasım 2021 tarihinde menfez içerisine gizlenmiş vaziyette, terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 1 G3 piyade tüfeği, 8 G3 piyade tüfeği şarjörü, 29 adet 7,62 milimetre çapında fişek ele geçirildi” denildi.