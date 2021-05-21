banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dedeler Facebook, torunlar Instagram kullanıyor
Dedeler Facebook, torunlar Instagram kullanıyor
Hadi Özışık Sedat Peker'le görüşürken bu kafedeymiş!
Hadi Özışık Sedat Peker'le görüşürken bu kafedeymiş!
Galatasaray'da 14 milyon euroluk kriz!
Galatasaray'da 14 milyon euroluk kriz!
Twitter hesap doğrulamada yeni dönem
Twitter hesap doğrulamada yeni dönem

Muş’ta tefecilik operasyonu

Muş’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1,5 milyon TL değerinde çek senet ele geçirildi.

MUŞ 21.05.2021, 12:34
Muş’ta tefecilik operasyonu

Muş’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1,5 milyon TL değerinde çek senet ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 19 Mayıs 2021 günü yapılan tefecilik operasyonunda 2 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyon sonucunda; 1,5 milyon TL değerinde 36 adet dolu senet/çek, 3 adet alacak verecek defteri, 1 adet tapu senedi, 760 bin TL değerinde 2 adet gayrimenkul satış sözleşmesi, 600 bin TL değerinde 2 adet borç sözleşmesi, 2 adet cep telefonu ele geçirilmiştir” denildi.
Yorumlar (0)
15°
hafif yağmur