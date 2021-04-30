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Muş’ta tam kapanma sessizliği

Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma nedeniyle kent sessizliğe büründü.

MUŞ 30.04.2021, 12:48
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Muş’ta tam kapanma sessizliği

Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma nedeniyle kent sessizliğe büründü.

Kentte dün başlatılan tam kapanmayla cadde ve sokaklar boş kaldı. Tam kapanmaya uyan vatandaşların kurallara riayet ettiği görülürken, güvenlik güçleri de denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri kurallara uymayanlara cezai işlem uygularken, sessizliğe bürünen kentin en büyük caddesi olana İstasyon Caddesi de havadan görüntülendi.
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