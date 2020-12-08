Muş’ta silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu operasyonu

Muş’ta silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu tacirlerine karşı düzenlenen operasyonlarda 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında 4-6 Aralık 2020 tarihleri arasında operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, yapılan operasyonlarda; 2 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 5 tabanca fişeği, 2.76 gram metamfetamin, 2.44 gram toz esrar ve 3 uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiği, yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında da adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.