Muş’ta silah ve mühimmat kaçakçılığı: 4 tutuklama
MUŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞINCA SİLAH VE MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI, UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİ İLE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA GÖZALTINA ALINAN 12 ŞÜPHELİDEN 4’Ü TUTUKLANDI.
Muş İl Jandarma Komutanlığınca silah ve mühimmat kaçakçılığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile tarihi eser kaçakçılığı kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 1-8 Eylül 2020 tarihleri arasında silah ve mühimmat kaçakçılığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile tarihi eser kaçakçılığı kapsamında icra edilen operasyonlarda; 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 7 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 253 adet tabanca fişeği, 164 adet av tüfeği kartuşu, 6 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 29 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 14 adet tabanca şarjörü, 18 gram toz esrar, 10 gram metamfetamin, 5 adet mezar taşının ele geçirildiği kaydedildi.
Hakkında adli tahkikat başlatılan 12 şüpheliden 4’ününde tutuklandığı ifade edildi.
|İmsak
|05:04
|Güneş
|06:32
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:41
|Akşam
|19:31
|Yatsı
|20:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Bandırmaspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Menemen Belediyespor
|0
|0
|14. Osmanlıspor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0