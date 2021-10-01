Muş’ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Muş’un Malazgirt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, 30 Eylül 2021 günü Malazgirt ilçesinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Aramalarda; 1 kalaşnikof, 6 tabanca, 58 tabanca fişeği, 4 kalaşnikof şarjörü, 128 kalaşnikof fişeği, 7 tabanca şarjörü, 2 av tüfeği ve PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçasının ele geçirildiği kaydedildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.