Muş’ta Ramazan ayı için gıda denetimleri sıklaştırıldı

Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Kısa bir süre önce göreve başlayan Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün’ün de katıldığı denetimde, fırın, pastane, kasap, unlu mamuller üretimi yapan iş yerleri incelendi. Ramazan ayı nedeniyle denetimleri sıklaştırdıklarını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yüksek seviyede tutulması için birincil gerekliliğin gıda denetimi olduğunu ifade etti. Soğuk zincirin korunması için işletmelerin sıcaklık ölçerle anında tespit yaparak gerekli işlemleri yapması gerektiğini aktaran Gün, “Ayrıca Ramazan paketi adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satışının yapıldığı işyerlerine yönelik denetimlerde paket içeriğinde bulunan gıdaların son tüketim tarihi ve etiket bilgileri kontrol edilmektedir. Gıda hareketliliğinin arttığı Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları Alo Gıda 174 hattını arayarak bildirmeleri, denetimlerin etkinliğini artıracaktır" dedi.

Mehmet Gün, yapılan denetim sonunda hijyen kurallarına uyarak sağlıklı ürünleri vatandaşa sunan işletme sahiplerine teşekkür etti.