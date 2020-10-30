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Muş’ta PKK terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

MUŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ.

MUŞ 30.10.2020, 20:45
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Muş’ta PKK terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Merkez Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Kızılağaç beldesi Sağlık köyü Dibekli mezrası bölgesinde 25 Ekim 2020 tarihinde Güvenlik Korucularıyla birlikte icra edilen operasyonda, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 7 adet Kalaşnikof şarjörü, 3 adet savunma tipi el bombası, 3 RPG-7 anti-tank mühimmatı, 5 RPG-7 anti-personel mühimmatı, 8 RPG-7 sevk fişeği, 16 elektrikli fünye, 100 gram TNT, 10 metre infilaklı fitil, 1 el telsizi, 1 ampermetre, 14 elektronik devre kartı, 1 metre led ışık, muhtelif miktarda Kalaşnikof mühimmatı, 6 deri kütüklük, muhtelif terörist kıyafeti ve hücum yeleği ile silah bakım yağının ele geçirildiği kaydedildi.

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