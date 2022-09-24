Muş’ta okullara spor yatırımı

Muş’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “Sporu Tabana Yayıyoruz” projesi çerçevesinde 102 okul, basketbol potası ve tenis masasına kavuşuyor.

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği, 102 okulun spor salonu ihtiyacı olan 204 basketbol potası ile 136 tenis masasının hazırlıklarına başladı. Okulun metal bölümünde demir doğrama, boya ve montaj işlemlerine devam eden öğretmen ve öğrenciler, çalışmaları tamamlayarak köylerde kuruluma başlayacak. 10 yıldır okulda görev yaptığını ifade eden Metal Teknolojisi Öğretmeni Veysel Bulak, okulun döner sermaye ile çalışan bir okul olduğunu söyledi. Özel sektör ve devlet kurumlarına ürünler ürettiklerini kaydeden Bulak, “Bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı protokol gereği Muş’taki 102 okulumuza 204 pota ve tenis masası üretiyoruz. Öğrenci ve öğretmenler olarak bu işi yürütmekteyiz. Şu anda öğrencilerimizle bu malzemelerin kesiminden üretimine, boyasından montajına ve en sonda köylerde kurulumunu yaparak işi teslim edeceğiz. Minimum 10 öğrenci ve 3 öğretmenle bu işi yürütmekteyiz. Köylerdeki montaj işini de inşaat bölümü alanımızdaki öğretmen arkadaşlarımızla yürüteceğiz. Hedefimiz ay sonuna kadar 102 okulumuzu basketbol potasına, masa tenisine ve iyi bir spor salonuna sahip etmektir” dedi.

“Günde 10-15 civarında pota üretimi yapıyoruz”

Öğrencilerden Yusuf Çitçi de burada 102 okula basketbol potası üretmek için çalıştıklarını anlatarak, “Okula sabah gelip saat: 16.00 civarı işe ara veriyoruz. Günde 10-15 civarında pota üretimi yapıyoruz. Burada elde ettiğim gelirle hem aileme katkıda bulunuyorum hem de mesleğimi öğrenmeye çalışıyorum” diye konuştu.