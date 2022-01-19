Muş’ta okullar tatil edildi

Muş’ta etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde yarın için okullar tatil edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı birlikte değerlendirildiğinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 20 Ocak 2022 Perşembe günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 20 Ocak 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür” denildi.