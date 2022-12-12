Muş’ta öğrenciler için "Matematik Atölyesi" açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan “Matematik Seferberliği” çalışmaları çerçevesinde Muş’ta ‘Matematik Atölyesi’nin açılışı yapıldı.

Merkeze 21 kilometre uzaklıktaki Taşoluk İmam Hatip Ortaokulunda, öğrencilere matematiği sevdirmek ve kolay öğrenmelerini sağlamak amacıyla atölye kuruldu. İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç tarafından açılışı yapılan atölyede öğrenciler matematiği artık somut objelerle öğrenecek. Çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Milli Eğitim Bakanlığının hızlı bir şekilde yürüttüğü projeler arasında yer alan Matematik Seferberliği çerçevesinde Taşoluk İmam Hatip Ortaokulunda Matematik Atölyesi açtıklarını söyledi. Amaçlarının çocuklara matematiği somut olarak öğretmek olduğunu anlatan Kıvanç, “Bu atölyeyi hep birlikte gezdik gördük. Amaç çocuklarımızın matematiği artık soyut olarak değil, somut olarak öğrenmelerini sağlamaktır. Görüldüğü gibi, bundan sonra derslerin işleneceği bu ortamda çocuklarımız matematik derslerini somut olarak öğrenecekler, matematik dersini daha çok sevecekler, daha kolay öğrenmelerini sağlayacağız inşallah. Temel hedefimiz matematik dersini soyut olmaktan çıkarıp, somut hale getirerek, kolaylaştırmak, sevdirmek, öğrencilerimize bu dersi daha iyi öğrenmelerini sağlamak. Geleceklerini bu anlamda, bütün derslerin temelinde matematik vardır. Bu anlamda bakanlığımız matematiği çok önemsiyor. Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de önemseniyor. Birçok kalıcı projeler üretilmekte. Matematik seferberliği başladığı günden beri bizde okullarımızda bu seferberliğe katılmaktayız. Başta okulumuza, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışa, Okul Müdürü Muhterem Özden, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.