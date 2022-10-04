Muş’ta öğrenciler doğa koruma hakkında bilgilendiriliyor

Muş’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik “Tabiat Eğitimleri” veriliyor.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kentteki ortaokullarda eğitim gören öğrencilere “Tabiat Eğitimleri” düzenlenerek biyoçeşitliliğin önemi, koruma alanları ve biyokaçakçılık konuları uzmanlar tarafından anlatılıyor. 300 öğrencinin bilgilendirildiği eğitimlerin 2022-2023 eğitim öğretim dönemi boyunca devam edeceği belirtildi.