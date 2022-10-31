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Muş’ta minik öğrencilere Kızılay ve afet konuları anlatıldı
Kızılay Muş Afet Müdahale Merkezi tarafından ilkokul öğrencilerine Kızılay ve afet konularında bilgilendirme yapıldı.
MUŞ 31.10.2022, 12:50
Kızılay Muş Afet Müdahale Merkezi tarafından ilkokul öğrencilerine Kızılay ve afet konularında bilgilendirme yapıldı.
Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulu bahçesine çadır kuran Muş Afet Müdahale Merkezi görevlileri, öğrencilere Kızılay ve afet konularında bilgilendirmede bulunarak çadırlarda çocuklara afet malzemelerini tanıttı. Çocuklara Kızılay ve afet bilincini anlatan görevliler, onlara çeşitli ikramlarda bulunarak keyifli vakit geçirmelerini sağladı.