Muş’ta Mevlit Kandili kutlandı

Muş İl Müftülüğü, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın doğum günü olan Mevlit Kandili’ni düzenlenen programla kutladı.

Muş İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın doğum günü olan Mevlit Kandili kutlanıyor. Zafer Mahallesi’ndeki Çağlayan Camisi’nde düzenlenen ve vatandaşların ilgi gösterdiği programa katılan Kocaeli Müftüsü Sinan Cihan, yatsı namazından önce günün anlam ve önemine ilişkin vaaz verdi.

Namazların eda edildiği programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahiler okundu.