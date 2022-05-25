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Muş’ta ‘Mesleki Eğitim Bilim Fuarı’ açıldı

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2022 Avrupa Mesleki Beceriler Haftası çerçevesinde açılan ve öğrencilerin eserlerini sergilediği ‘Mesleki Eğitim Bilim Fuarı’ beğeni topladı.

MUŞ 25.05.2022, 13:56
Muş’ta ‘Mesleki Eğitim Bilim Fuarı’ açıldı

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2022 Avrupa Mesleki Beceriler Haftası çerçevesinde açılan ve öğrencilerin eserlerini sergilediği ‘Mesleki Eğitim Bilim Fuarı’ beğeni topladı.

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen fuar, saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, bugün bu alanda açılan fuarın 7’ncisini hep birlikte gezip göreceklerini söyledi. Fuarda sergilenen ürünlerin bundan sonraki süreçte ülkeye hangi anlamda katkı sunacağını hep beraber göreceklerini vurgulayan Kıvanç, “Dünyadaki bilim ve teknolojinin baş döndürücü, hızlı gelişim ve değişimi bütün toplumları derinden etkilediği gibi bizleri de hızlı bir değişim ve dönüşüme sürüklemiştir. Bilim ve teknolojideki bu değişim toplumların dünyadaki yerlerini almaları açısından son derece önem arz etmektedir. Öğrencilerimizin hayal ettiklerini ve öğrenim basamaklarında elde ettikleri akademik bilgileri teknolojiye dönüştürme anlamında ilk etapta ürettikleri robot ve diğer teknoloji ürünlerinin patent, marka, tasarım fikri mülkiyete dönüştürme anlamında çok büyük emek ve çaba sarf edilmektedir. İlimizde de yaklaşık 25 tasarım marka ve bir de patent müracaatlarımız var. Bölgedeki yarışmalara da okullarımız büyük bir katkı sunmaktadırlar. Hatta ülke genelinde ulusal çok önemli dereceler de elde etmekteyiz. Biz çocuklarımızın hayal güçlerini geliştirerek daha yeni buluşlara imza atmalarını sağlamak için çaba sarf etmekteyiz” dedi.

‘Enkaz altında hayat kurtaran örümcek’ robotu üreten Özel Muş Bilim Teknik Koleji Lisesi öğrencilerinden Seyit Ümit Kılınç ise “Robotumuz yer altındaki kişinin ısı ve ses dalgalarından yararlanarak aldığı bilgileri kablosuz bluetooth erişimi sayesinde bilgisayarımıza ve telefonumuza aktarabilmektedir. Robotumuzda kullandığımız plastik bacaklar 3D yazıcılar sayesinde yapılmıştır. Her bacağında 3 adet olmak üzere 12 motor kullandık. Motorlar robotun dönüş hızını ya da adım hızını ayarlıyor. İleriki zamanlarda bunu daha da geliştirebiliriz. Hafif ve çok kullanışlı bir robot icat etmeyi düşündük. Ulaşamadığı yerlere ileriki zamanda drone de ekleyip götürmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından kurdelelerin kesilmesiyle fuar alanı gezildi. Fuarda yerlerini alan okullar ürettikleri icatları tanıttılar.

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