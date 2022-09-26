Muş’ta köy yolları sıcak asfaltla kaplanmaya devam ediyor

Muş İl Özel İdaresi tarafından 2022 yatırım programına alınan köy yollarında asfaltlama çalışmaları sürdürülüyor.

Muş İl Özel İdaresinin 2022 yılı yatırım programındaki 210 köy yolu ve sokaklar, tozlu yollardan kurtularak sıcak asfalt ve kilitli parke taşıyla buluşturuluyor. Merkeze bağlı Soğucak, Donatım, Kepenek, Derecik, Ilıca, Ağıllı grup köy yollarında sıcak sıcak asfalt çalışması sürdürülüyor. Zorlu coğrafyada çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşlara en iyi ulaşım hizmetini sağlamak için aralıksız çalışıyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, “210 köyümüzün içerisinde 263 bin metrekare kilitli parke taşı yapımı çalışmalarına devam ediyoruz. Böylelikle köylerin içerisindeki sıkıntılar giderilmiş olacak. Merkeze bağlı Soğucak, Donatım, Kepenek, Derecik, Ilıca, Ağıllı grup köy yollarımızda da ekiplerimizin sıcak asfalt çalışması yapılmakta. Eylül ayı sonu itibariyle planladığımız bütün iş ve işlemleri yerine getirmiş olacağız" dedi.