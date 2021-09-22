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Muş’ta kimyasal madde yangını paniğe neden oldu

Muş’ta, Şehir Stadyumu yanındaki atık kimyasal maddelerin alev alması paniğe yol açtı.

MUŞ 22.09.2021, 19:03
Muş’ta kimyasal madde yangını paniğe neden oldu

Muş’ta, Şehir Stadyumu yanındaki atık kimyasal maddelerin alev alması paniğe yol açtı.

Olay, Muş-Bingöl karayolunun 5. kilometresindeki Şehir Stadyumu yakınında meydana geldi. İddiaya göre, stadyum yakınındaki yapımı devam eden tartan pistinde kullanılan atık kimyasal maddeler bilinmeyen nedenle alev aldı. Çevredekiler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Yangında şans eseri kimseye zarar gelmezken, alevlerin kimyasal varillerine sıçramaması da olası bir felaketi önledi.

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