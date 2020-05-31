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Muş’ta kafe, restoran, lokanta ve diğer işletmeler açılışa hazır

MUŞ’TA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA UZUN BİR SÜREDİR KAPALI OLAN İŞLETMELER AÇILIŞ HAZIRLIKLARINI YAPTI. CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 01 HAZİRAN 2020’DE YENİDEN AÇILACAĞINI DUYURDUĞU KAFE, LOKANTA, RESTORAN, KIRAATHANE VE DİĞER İŞLETMELER YENİDEN HİZMET İÇİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

Muş’ta kafe, restoran, lokanta ve diğer işletmeler açılışa hazır

MUŞ’TA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA UZUN BİR SÜREDİR KAPALI OLAN İŞLETMELER AÇILIŞ HAZIRLIKLARINI YAPTI. CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 01 HAZİRAN 2020’DE YENİDEN AÇILACAĞINI DUYURDUĞU KAFE, LOKANTA, RESTORAN, KIRAATHANE VE DİĞER İŞLETMELER YENİDEN HİZMET İÇİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

31 Mayıs 2020 Pazar 12:30
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Muş’ta kafe, restoran, lokanta ve diğer işletmeler açılışa hazır

Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan kafe, lokanta, restoran, kıraathane, pastane ve diğer işletmeler normalleşme süreciyle birlikte açılış hazırlıklarını tamamladı.

Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan işletmeler açılış hazırlıklarını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Haziran 2020’de yeniden açılacağını duyurduğu kafe, lokanta, restoran, kıraathane ve diğer işletmeler, yeniden hizmet için hazırlıklarını tamamladı. Sosyal mesafe kurallarına göre iş yerlerini hazırlayan işletmeciler; temizlik, dezenfektan ve kurallara uygun şekilde iş yerlerini hazır hale getirdi.

Yaklaşık 2,5 aydan bu yana korona virüs salgını nedeniyle iş yerinin kapalı olduğunu ifade eden kafe işletme sahibi Enes Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genelgesi ile yeni bir süreç içerisine girdiklerini söyledi. İş yerinin yarın açılacağını belirten Aksoy, “Belirlenen kurallar kapsamında masalarımızı 1 metre 20 santimetreye göre ayarladık, çapraz oturma işlemlerini ayarladık, dezenfekte işlemlerini bitirdik. Korona virüs nedeniyle personellerimiz müşterilerimizle biraz daha mesafeli olarak ilgilenecek. Masalarımızın arasındaki mesafe daha önceden 70 santimetredeydi, şu anda misafirlerimiz rahatsız olmasın diye aralarındaki payı uzattık. Vatandaşlarımızın bu süreç içerisinde hem bize hem de kendilerine karşı sağlık kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Müşterilerimizin kapı girişinde dezenfekte işlemi yapmaları, maske ile gelmeleri bizim ve kendileri için çok daha iyi olur” dedi.

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