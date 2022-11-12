Muş’ta kaçak avcılığa 20 bin 36 lira cezai işlem

Muş’un Varto ilçesinde kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 4 kişiye 20 bin 36 lira tazminat ve idari para cezası uygulandı.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Varto İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte kaçak avcılığa yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Varto ilçesine bağlı Sağlıcak Genel Avlağı sınırları içerisinde 4 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi. Belirlenen şahıslara tazminat ve idari para cezası olarak 20 bin 36 TL ceza kesildiği öğrenildi. Ekipler, desteklerinden dolayı Varto İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür etti.