Muş’ta kaçak ava 20 bin lira ceza

Muş’un Varto ilçesinde kaçak avcılık yapan 4 kişiye, 20 bin 36 lira ceza uygulandı.

Muş’un Varto Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Sağlıcak Genel Avlağı sınırları içerisinde 27 Ekim 2022 tarihinde 4 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü tarafından tazminat ve idari para cezası olarak toplamda 20 bin 36 TL ceza kesildi. Yetkililer, Varto Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı personellerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.