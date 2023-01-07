Muş’ta ilkokul öğrencilerine göz taraması

Türk Kızılay Muş Şubesi gönüllüleri ile Muş Alparslan Üniversitesi Varto Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü öğrencileri, ‘Önlenebilir Körlük ile Aydınlık Bir Yaşam Projesi” çerçevesinde ilkokul öğrencilerine göz taraması yaptı.

Türk Kızılay Muş Şubesi gönüllüleri ile Muş Alparslan Üniversitesi Varto Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü öğrencileri, Muş Kale İlkokulu öğrencilerine göz taraması yaptı. ‘Önlenebilir Körlük ile Aydınlık Bir Yaşam Projesi’ çerçevesinde 6-14 yaş grubu çocukların şaşılık, miyop, alerji ve görme kaybı kontrollerinin yapan ekipler, tedaviye ihtiyacı olanları göz doktoruna yönlendirdiler. Proje çerçevesinde merkez ve ilçelerinde binlerce çocuğun göz taramasından geçtiğini aktaran Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık ise görme sorunlarının çocukların hem fiziksel hem de akademik başarısını ciddi anlamda etkilediğini vurgulayarak, “Göz taramalarını bölge illerimizde yaparak bu konuda önlem almaya başladık. Bölge illerimizde üniversite ve Kızılay ile daha güçlü koordine olup binlerce çocuğa umut olmamaya devam edeceğiz. Bu başarısından dolayı Muş’taki arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi Varto Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü Öğretim Görevlisi ve Muş Genç Kızılay Başkanı Aykut Çağlı da alanında uzman optisyenlerle öğrencileri göz taramasından geçirdiklerini ifade ederek, "28 milyon çocuğun göz taramasını sadece hastanelerde ve aile hekimlerinde yapamayız ama bunun gibi saha desteği ile milyonlara ulaşmak çok daha rahat. Bu çalışma öğrenciler için çok önemli. Avrupa ülkeleri miyop salgınında alarma geçmiş durumda ve önlemler alınmaya başladı. Ülke olarak çocuklarımızın göz sağlığını korumalıyız. Çünkü çocuğun akademik başarısı, fiziksel aktivitesi gibi eğitim seviyesini yakından ilgilendiriyor. Biz de sahada çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.