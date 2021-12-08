Muş’ta hayvan hırsızlığı yapan bir kişi tutuklandı

Muş’un Bulanık ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca hayvan hırsızlığı ile mücadele kapsamında, Bulanık’ta 3 büyükbaş hayvanın 05 Aralık 2021 tarihinde çalınmasıyla ilgili olarak, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bulanık ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonrasında tespit edilen 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, çalınan 3 büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edilmiş olup, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.