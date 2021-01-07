Muş’ta gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Muş’ta polis ekipleri tarafından cep telefonu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda otomobil içerisine gizlenmiş 15 gümrük kaçağı telefonun ele geçirildiği bildirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce cep telefonu kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda araç içerisine gizlenmiş vaziyette; 15 kaçak cep telefonu ve telefonlara ait aksesuarların ele geçirildiği kaydedildi. Yakalanan 4 şahıs hakkında kaçakçılık suçu kapsamında adli işlem yapıldığı belirtildi.