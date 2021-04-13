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Muş’ta gümrük kaçağı silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş’ta, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı silah ve mühimmat ele geçirildi.

MUŞ 13.04.2021, 15:52
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Muş’ta gümrük kaçağı silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş’ta, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 7-10 Nisan 2021 tarihleri arasında silah ve mühimmat kaçakçılığı kapsamında icra edilen operasyonlarda; 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet tabanca, 84 tabanca fişeği, 3 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 78 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 tabanca şarjörünün ele geçirildiği kaydedildi.

Olayla ilgili 4 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı ifade edildi.
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