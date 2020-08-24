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Muş’ta feci yangın: 2 ölü, 1 yaralı
MUŞ'TA BİR BİNANIN TERAS KATINDA ÇIKAN YANGINDA 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBEDERKEN, 1 ÇOCUK DA AĞIR YARALANDI.
MUŞ 24.08.2020, 11:38
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Muş’ta bir binanın teras katında çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybederken, 1 çocuk da ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre olay, Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir binada meydana geldi. Gece saatlerinde 6 katlı bir binanın teras katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ve polis ekipleri, teras katının kapısını kırarak yangına müdahale etti. Yangında evde bulunan R.Ş. (15), M.Ş. ve B.İ. (15) dumandan zehirlendi. Ekipler tarafından dumanların arasından çıkartılan çocuklardan R.Ş. ve B.İ. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan M.Ş. ise ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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