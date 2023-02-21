Muş’ta depremzedeler yararına bilardo turnuvası düzenlendi

Türkiye Bilardo Federasyonu Muş İl Temsilciliği tarafından Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde etkilenen vatandaşlar yararına turnuva düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem tüm Türkiye’yi bir kez daha birbirine kenetlerken, yurdun dört bir yanından deprem bölgesine yardımlar gönderilmeye devam ediliyor. Muş’ta ise bir araya gelen bilardo severler, depremzedeler için turnuva düzenledi. 35 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuva 5 gün sürdü. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirilirken, turnuvanın tüm geliri de depremzedelere bağışlandı.

Muş’ta özel bir bilardo salonunda düzenlenen turnuvayı sporcular ve sporseverler takip etti. Toplanan bütün miktarın afetzedelere gönderileceğini belirten Türkiye Bilardo Federasyonu Muş İl Temsilcisi Serdar Solmaz, “Ülkemizde yaşanan afetten dolayı depremden etkilenen vatandaşlarımıza küçük de olsa bir katkımızın olması için il temsilciliği olarak bir turnuva düzenledik. 5 gün süren turnuvamızın bugün finalini yaptık. Burada katılım sağlayan sporcu arkadaşlarımızdan topladığımız turnuva gelirini bir havuzda toplayıp depremde mağdur olan vatandaşlarımıza bağışlayacağız. Bireysel olarak sürecin başından beri yardımlarımızı yaptık. Birde spor camiası olarak böyle bir yardım kampanyası yapmaya karar verdik. İlçelerde de buna benzer bir turnuva yaptıktan sonra il merkezinde de yapmaya karar verdik. Dereceye giren sporcu arkadaşlarımızı tebrik ederim” dedi.