Muş’ta deprem bölgesindeki okul için etkinlik

Muş’un Hasköy ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri deprem bölgesindeki okula destek olmak için etkinlik gerçekleştirdi.

Milli Eğitim ve Gençlik Spor Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığının ortak yürüttüğü Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi çerçevesinde Muş’un Hasköy Çok Programlı Anadolu Lisesi, Şanlıurfa ili Birecik ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi ile kardeş okul ilan edildi. Proje çerçevesinde kardeş okullarının ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlatan Hasköy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen, öğrenci ve okul aile birliği etkinlik düzenledi. Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel tarafından açılışı gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Müdür Bozyel, öğretmen ve velilerin katkıları ile düzenledikleri etkinlikten elde edilen geliri, kardeş okul ilan ettikleri Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği hesabına göndererek okulun ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olacaklarını ifade etti. Bozyel, uzun zaman geçmesine rağmen depremzede kardeşlerini unutmadıklarını belirterek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu konuda öğrenci ve öğretmenler çok duyarlı davrandı. Vatandaşlarda ilgi gösterdi. Kendi çapında güzel bir etkinlik oldu. Gelirimizin tamamı bölgeye gönderilecek" dedi.