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Muş’ta Cumhuriyet Bayramı kutlama programı

Muş’un Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’nci yıldönümü kutlama programı çelenk sunma töreni ile başladı.

MUŞ 28.10.2021, 15:40
Muş’ta Cumhuriyet Bayramı kutlama programı

Muş’un Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’nci yıldönümü kutlama programı çelenk sunma töreni ile başladı.

Tören, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer’in Kaymakamlık Makamı çelengini, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş Malazgirt Belediyesi Başkanlığı çelengini Atatürk Anıtı’na sunumuyla başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marş’ımızın okunmasıyla son bulan törene, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Konakkuran Beldesi Belediye Başkan Vekili Cemil Ak, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Doğan, Siyasi Parti Temsilcileri, STK’lar, kurum amirleri katıldı. Kutlama töreni, 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 10.00’da Kaymakamlık Makamında tebriklerin kabulü ile başlayacak. 10.30’da Malazgirt meydanında yapılacak törenin ardından Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı içinde bulunan at yarışı hipodromunda saat 13.00’da yapılacak at yarışlarının ardından sona erecek.

Diğer yandan, Muş’un Varto ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törene Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı vekili Mehmet Güder, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Cengiz Mete Yavuz, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı. Kaymakam Mehmet Güder tarafından sunulan çelengin ardından program, İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi. Kaymakam Mehmet Güder Alanda törene katılan her kesin cumhuriyet bayramını kutladı.

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