Muş’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Muş’ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen etkinliklerle coşkulu bir şekilde kutlandı.

Muş Valiliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, Muş Şehir Müzesi önünden valiliğe kadar protokol üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirdiği ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’yle başladı. Atatürk Anıtı’nda fotoğraf çektirilmesinin ardından valiliğe geçen Vali İlker Gündüzöz ve eşi Meşide Gündüzöz, burada tebrikleri kabul etti.

Hava muhalefeti nedeniyle öğretmenevi konferans salonunda devam eden programda salondakilerin bayramını kutlayan Vali Gündüzöz, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, bugün Cumhuriyet’in 98. yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak sözlerine devam eden Vali Gündüzöz, “Yaklaşık 100 yıl önce Cumhuriyeti ilan eden bu millet, Cumhuriyet’i ilan etmeye gelene kadar pek çok badireleri birlikte atlattı. Yolu olmayan, fabrikaları yıkılan ve nitelikli yetişmiş insanını kaybeden bir ülkeden Cumhuriyet tekrar bugün küresel bir güç olma yolunda çok önemli adımlar atan Türkiye’ye ulaştı” ifadelerini kullandı.

“Yüce dağların başından sis pus hiçbir zaman eksik olmaz”

“Dünyanın bu kadar zor bir coğrafyasından pek çok badireye ve düşmana karşı hep birlikte bugün geldiğimiz nokta oldukça sevindirici ve bu sevindirici noktadan tabi ki Türkiye’ye karşı çeşitli hesaplar içinde olanlar rahatsız oluyor” diyen Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan içerideki bir takım hainler, dışarıda da çeşitli menfaatleri bize ortak olmayan örgütler ve devletler Türkiye aleyhine çalışmalara devam ediyorlar. Ama bu şu açıdan anlamlı, yüce dağların başından sis pus hiçbir zaman eksik olmaz. Biz eğer Türkiye olmasak, bir muz cumhuriyeti olsak bu sıkıntıları yaşamayız. Ama yüce dağların başından sis pus eksik olmayacağına göre biz burada yaşamayı binlerce yıldır öğrenmiş durumdayız.”

Yapılan konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup, folklor ekibi tarafından halk oyunları sergilenerek Vali Gündüzöz’e Türk bayrağı verildi. Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

Programa; İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya, MŞÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murad Aydın Şanda, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.