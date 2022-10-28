Muş’ta çelenk sunma töreni

Muş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve Belediye Başkan Vekili Aydın Özaslan’ın Atatürk heykeline çelenk sunması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program, yarın düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla devam edecek.

Törene İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar da katıldı.