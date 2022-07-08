Muş’ta bayramlaşma töreni

Muş Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Muş Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen törene katılan Vali İlker Gündüzöz, kurum amirleri ve vatandaşların bayramını tebrik etti.

Geçen yıl bayram kutlamasını 1. gün yaptıklarını hatırlatan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, bu yıl ise bayramda kurban telaşı yaşanmaması için kutlamayı arife gününe aldıklarını söyledi. Bayramın telaşlı geçmemesi için böyle bir kolaylık sağladıklarını anlatan Vali Gündüzöz, “Arkadaşlarımız biraz sıkıntı yaşıyordu. O yüzden bayramlaşmayı arife gününe aldık. Bayramın 1. günü de buradayım. Ama arkadaşlarımıza böyle bir rahatlık sağlamak istedik. Yakınlarda evi olanlar ya da akrabalarını ziyaret etmek isteyenler rahat etsin diye kutlamayı bugüne aldık. Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu bayramın hem memleketimize hem Muş’umuza hem de tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah Allah daha güzel günler verir, kurbanlarımız Allahu Teala katında kabul buyurulur, memleketimiz ve İslam alemi daha güzel günlerde daha mutlu günlerde her günü bayram tadında geçirmeyi sağlar. Allah’tan niyazımız budur. Tüm ailelerinizle birlikte bayramınızı kutluyorum. Memleketinizde olan, yanınızda olan büyüklerinizin, analarınızın, babalarınızın da ellerinden öperek, bizden küçüklerin de gözlerinden öperek bayramını tebrik ediyorum” dedi.

Törene; Muş Valisi İlker Gündüzöz’ün eşi Doç. Dr. Meşide Gündüzöz, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya ve eşi Suna Asya, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve eşi Dilek Kaloğlu, vali yardımcıları ve kamu kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.