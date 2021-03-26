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Muş’ta 88 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 88 köy yolu ulaşıma kapandı.

MUŞ 26.03.2021, 09:46
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Muş’ta 88 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 88 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 88 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte çalışma başlatan il özel idaresi ekipleri, yolları yeniden ulaşıma açmaya çalışıyor. Kapalı köy yollarıyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür; merkezde 34, Bulanık’ta 4, Malazgirt’te 8, Varto’da 22 ve Korkut’ta 10 yerleşim yeri olmak üzere toplam 88 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Kent merkezinde de etkili olan kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü. İş yerini açan esnaf Burhan Sayılgan, “Nisan ayına girmek üzereyiz tekrardan kışı yaşıyoruz. Allah yardım etsin. Kışımız çok çetin geçiyor ve özellikle bu yıl baya çetin geçti. Soğuğa, sıcağa bir türlü alışamadık” dedi.
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