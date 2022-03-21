Muş’ta 67 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 67 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş’ta, kırsal kesimde etkili olmaya devam eden kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 199 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 5, Varto’da 30, Malazgirt’te 10, Bulanık’ta 16, Korkut’ta 5 ve Hasköy’de 1 köy yolu olmak üzere toplam 67 yerleşim yerinin kar nedeniyle ulaşıma kapandığını ifade etti.

Dünden bugüne 132 köy yolunun açıldığını kaydeden Yentür, çalışmaların devam ettiğini belirtti.