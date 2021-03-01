Muş’ta 65 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Etkili olan kar yağışı il genelinde 65 köy yolunu ulaşıma kapattı. Kapalı köy yollarıyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihar Rençber, merkezde 26, Bulanık’ta 15, Malazgirt’te 14 ve Varto ilçesinde ise 10 köy yolu olmak üzere toplam 65 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı olduğunu ifade etti.

İl özel idaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.